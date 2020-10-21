Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал руководителям органов власти перевести часть сотрудников на удаленную работу. Такие меры необходимы для предотвращения роста заболеваемости COVID-19. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Правительство Ленинградской области Дарья Драй © ИА REGNUM

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Согласно рекомендациям, в первую очередь на «удаленку» будут переведены беременные женщины, а также многодетные матери и женщины, имеющие малолетних детей, сотрудники, достигшие 65-летнего возраста и имеющие инвалидность.

«Губернатор поручил обеспечить нормальное функционирование. Кого и сколько отправлять на «удалёнку», определяют руководители», — отметили в областной администрации.

Напомним, сам губернатор Ленинградской области уже переболел коронавирусной инфекцией и лабораторно подтвердил наличие антител к коронавирусу в своем организме.

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