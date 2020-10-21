Бишкек, , 11:21 — REGNUM Письмо, в котором вопрос о возможности освобождения от занимаемой должности четырех членов Центризбиркома Киргизии, включая главу ЦИК Нуржан Шайлдабекову, предлагается рассмотреть парламенту страны, направил и.о. президента республики Садыр Жапаров. Об этом 21 октября сообщили в отделе профильного комитета парламента страны, передает местное агентство 24kg.

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Кроме того, указывается, что в письме идет речь, помимо главы ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабековой, об Алмазе Асаналиеве, Абдыжапаре Бекматове и Гульнаре Баатыровой.

При этом уточняется, что в случае, если данное предложение будет одобрено комитетом, Жапаров должен будет представить новые кандидатуры для утверждения их парламентом страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прошение об отставке подал генеральный прокурор Киргизской республики Откурбек Джамшитов.