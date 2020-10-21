Конакри, , 11:23 — REGNUM Представители штаба главного оппозиционного кандидата на пост президента Гвинеи осудили «крупномасштабное мошенничество», направленное на то, чтобы помешать представителю оппозиции выиграть воскресные президентские выборы. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление руководителя предвыборной кампании Селлу Далейн Диалло.

В соответствии с заявлением, в настоящее время администрация президента Альфы Конде делает все возможное, чтобы изменить результаты в свою пользу.

По меньшей мере три человека погибли в ходе протестов с тех пор, как Диалло заявил о своей победе в воскресенье, 18 октября. Однако в избирательной комиссии информацию о его победе отклонили.

Окончательные официальные результаты голосования пока не обнародованы. По предварительным данным, восьмидесятилетний действующий президент Гвинеи Альфа Конде лидирует в четырех избирательных округах, набрав более 50% голосов в столице страны, Конакри, и двух округах на севере страны, передаёт Reuters.

Наблюдатели от Африканского союза утверждают, что голосование было проведено должным образом.

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