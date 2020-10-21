Москва, , 11:15 — REGNUM В 2020 году российские службы и власти более оперативно реагируют на лесные пожары. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Не менее важно, что в такой непростой год мы удержали ситуацию с лесными пожарами. В этом году нам удается более оперативно реагировать на новые возгорания: оперативность тушения в первые сутки составляет 74%», — сказала Абрамченко.

По её словам, в 28 регионах удалось ликвидировать все возгорания в день их обнаружения: «В сравнении с прошлым годом смогли в 1,5 раза увеличить налет часов на лесоавиационные работы, выиграли время и сократили площадь лесных пожаров на 1,4 млн гектаров. На 92 млн га сократили зоны контроля».