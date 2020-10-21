Москва, , 11:08 — REGNUM Ключевые вопросы сотрудничества России и Киргизии в разных сферах обсудят в ходе встречи, которая состоится 23 октября в Москве, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его киргизский коллега Руслан Казакбаев. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба российского МИД.

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Уточняется, что данная зарубежная поездка станет первой для министра иностранных дел Киргизии после его назначения на этот пост 14 октября.

«В ходе переговоров предполагается обсудить ключевые вопросы сотрудничества в различных областях, в том числе ход реализации ранее достигнутых двусторонних и многосторонних договоренностей на высшем и высоком уровнях», — говорится в сообщении.

Также указывается, что главы МИД двух государств обменяются мнениями по важнейшим темам международной и региональной повесток дня.

Кроме того, подчеркивается, что в Москве исходят из того, будущий визит главы киргизского МИД поспособствует дальнейшему развитию союзничества и стратегического партнерства России и Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что Россия сыграла особую роль в стабилизации ситуации в Киргизии, которая обострилась после выборов президента страны.