Брюссель, , 10:55 — REGNUM Последний тест на наличие SARS-CoV-2 у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ранее ушедшей на карантин, показал отрицательный результат. Об этом 21 октября глава ЕК сообщила на своей странице в соцсети Twitter.

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«Я рада сообщить, что мой последний результат теста отрицательный», — написала в своем сообщении фон дер Ляйен.

Также глава ЕК уточнила, что сдавала данный анализ 20 октября и поблагодарила всех тех, кто ее поддерживал во время пребывания на карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября стало известно, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ушла на карантин из-за того, что находилась в контакте с лицом, заразившимся коронавирусной инфекцией.