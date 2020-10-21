Джакарта, , 10:52 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга надеется на сотрудничество с Индонезией, чтобы решить проблему похищения граждан Японии агентами Северной Кореей в 1970-х и 1980-х годах, сообщает Antara.

«Я прошу Индонезию о сотрудничестве, чтобы вопрос о похищении японских граждан Северной Кореей мог быть решен немедленно», — заявил премьер-министр Японии.

Стороны также договорились провести встречу в формате два плюс два в ближайшем будущем и ускорить обсуждение по передаче оборонного оборудования и технологий.

Япония и Индонезия также намерены поощрять развитие человеческих ресурсов, включая сектор правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо приветствовал перемещение и расширение инвестиций японских компаний в Индонезию.

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