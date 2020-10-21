Варшава, , 10:51 — REGNUM Вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» («ПиС») Ярослав Качиньский в интервью для Gazeta Polska раскритиковал подходы институтов Европейского союза к внутренней политике Варшавы.

«Сегодня институты ЕС, различные должностные лица, некоторые политики, которых поляки никогда никуда не выбирали, требуют, чтобы мы изменили всю нашу культуру, отвергли всё, что чрезвычайно важно для нас, потому что им так хочется. Но это в корне противоречит нашей декларации о культурном суверенитете, сделанной Сеймом перед вступлением в ЕС. Мы никогда не согласимся с подходом давления», — сказал лидер «ПиС», добавив, что «Польше предстоит очень серьезная борьба против тех, кто хочет навязать свои ценности всем внутри ЕС».

Помимо этого, Ярослав Качиньский заявил, что не допустит сценария, при котором начнет действовать механизм блокировки выделения европейских средств странам, политика, культура или традиции которых не нравятся правящей элите в Брюсселе.

«Принимая решение о вступлении в ЕС, поляки не давали согласия быть чьей-либо колонией. И тем не менее некоторые в Брюсселе хотят подчинить нас самым влиятельным игрокам Союза. Если Европа хочет быть сильной, увеличивать свое влияние, она должно оставаться сообществом сильных национальных государств. Она не должна стать территорией, где кто-то будет навязывать тоталитарные механизмы и шантажировать других. Мы никогда не согласимся превратить Польшу в колонию», — отметил вице-премьер.

Напомним, ранее заместитель председателя Европарламента Катарина Барли предложила связать размер дотаций ЕС для стран-членов с состоянием прав человека и верховенства закона.