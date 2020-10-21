Бишкек, , 10:49 — REGNUM Следователи завершили расследование ещё одного уголовного дела о коррупции, незаконном обогащении и легализации преступных доходов, фигурантом которого является бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики 21 октября.

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В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. В надзорном ведомстве добавили, что Атамбаева и бывшего депутата и бывшего вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Коррупция» и «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК Киргизии.

Речь идёт о причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека (ущерб государству оценён в более чем 5,4 млрд сомов), легализации преступных доходов на сумму 225 млн сомов, коррупции при приобретении ряда месторождений в Джалал-Абадской области общей стоимостью более 8,2 млрд сомов.

«Таким образом, в результате преступных действий Атамбаева, Шадиева и других лиц государству причинён ущерб в особо крупном размере на сумму 13 694 673 937 сомов (свыше 13 млрд рублей)», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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В настоящее время органами следствия принимаются меры по установлению других активов бывшего главы государства и его приближенных лиц, добытых преступным путём, в том числе на территории иностранных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября стало известно, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещён в следственный изолятор Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке. Ранее принятое судом постановление об освобождении экс-президента Киргизии под домашний арест признано незаконным.