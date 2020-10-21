Чебоксары, 21 октября 2020, 10:45 — REGNUM Очередные кадровые изменения в Минэкономразвития Чувашии. Инна Антонова освобождена от должности первого заместителя министра экономического развития и имущественных отношений. Соответствующее распоряжение главы правительства региона Олега Николаева опубликовано21 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Отметим, в структуре минэкономразвития — три заместителя министра и один первый заместитель.
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