Варшава, , 10:43 — REGNUM Новый министр образования Польши Пшемыслав Чарнек, известный своей национально-консервативной позицией, заявил о намерении пересмотреть школьную программу. Об этом передает Polskie Radio.

По мнению Чарнека, нынешние школьные программы по разным предметам «слишком обширные», поэтому их «необходимо пересмотреть». «Нам нужна школа, которая учит наиболее важным вещам по-настоящему системным образом, четко, без перегрузки учебного материала. Учит, откуда мы, кто мы и благодаря кому мы живем в свободной стране», — сказал Пшемыслав Чарнек о своем видении школы.

«В первую очередь мы пересмотрим все польские учебники, касающиеся гуманитарных наук. Особенно истории и обществоведения», — подчеркнул министр.

Напомним, в ближайшее время в Польше начнет действовать проект «Польша — ДА!», который предполагает увеличение роли патриотического воспитания в школах. В частности, предполагается, что перед каждой школой в Польше будет установлен флагшток с государственным флагом. Программа также включает деятельность в поддержку традиционных семейных ценностей, реституцию произведений искусства, утраченных Польшей во время Второй мировой войны, а также поддержку независимых деятелей культуры.