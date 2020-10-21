Ташкент, 21 октября 2020, 10:18 — REGNUM Заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана (верхней палаты парламента) избран Мурат Камалов, сообщили 21 октября в информационной службе Сената республики.
Согласно законодательству Узбекистана, одним из заместителей председателя Сената является представитель Каракалпакстана. Камалов избран депутатом Жокаргы Кенеса Каракалпакстана (представительного органа власти) в сентябре 2020 года.
2 октября Мурат Камалов стал председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана. Он родился в 1955 году в городе Нукусе УзССР.