Сеул, , 10:47 — REGNUM Власти Южной Кореи прилагают усилия, чтобы поддержать кандидатуру министра торговли страны на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 20 октября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонные разговоры с лидерами Италии, Египта и Люксембурга, в ходе которых попросил их поддержать кандидатуру министра торговли Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).

В тот же день министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва созвонилась с коллегами из Дании, Польши и Австрии, чтобы заручиться их поддержкой.

Напомним, что главным соперником Ю Мён Хи в финальном туре выборов на пост главы ВТО является кандидат Нигерии Нгози Оконьо-Ивевала.

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