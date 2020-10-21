Ла-Пас, , 10:12 — REGNUM Предыдущее правительство Боливии, существовавшее после переворота в этой стране, нанесло большой экономический ущерб стране. Об этом в ходе телеинтервью заявил новоизбранный президент Боливии Луис Арсе.

«Это очень большой экономический ущерб, нанесенный стране. Правые правительства показали, что они не знают, как управлять государством», — сказал Арсе.

По его словам, экономический рост за 11 месяцев правления временной главы государства Жанин Аньес сократился на 11%, а уровень безработицы в стране увеличился с 4% до 12%.

Арсе подчеркнул, что экономическая ситуация в стране на сегодняшний день ещё хуже, чем в 1985 году, когда левоцентристское правительство «Народно-демократического единства» едва не привели страну к краху под давлением и саботажем правых партий.

Новый боливийский лидер пообещал внести на рассмотрение законодательного собрания законопроекты о снижении налога на добавленную стоимость, а также о возмещении НДС лицам с низкими доходами.