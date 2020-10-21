Абуджа, , 10:14 — REGNUM Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала президента Нигерии Мухаммаду Бухари и силовиков «прекратить убийства молодых протестующих» против жестокости полиции. Об этом Клинтон написала на своей странице в соцсети Twitter.

Клинтон запустила новый хештег для протестов против жестокости полиции в Нигерии: #StopNigeriaGovernment (#ОстановитеПравительствоНигерии).

Напомним, во вторник, 20 октября, солдаты открыли огонь по протестующим в городе Лагос. Видеозаписи перестрелок были выложены в социальных сетях.

Силовики открыли огонь после того, как губернатор штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу ввел 24-часовой комендантский час, заявив, что «преступники захватили протестующих».

Число протестующих, убитых во вторник, неясно, но в нигерийском отделении Amnesty International сообщили о получении «достоверных, но тревожных доказательств чрезмерного применения силы, которое привело к гибели людей».

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