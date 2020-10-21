Вашингтон, , 10:19 — REGNUM В течение трех лет 58-летний Томас Филипсон консультировал Белый дом, когда президенту США Дональду Трампу предстояло принимать сложные финансовые решения. О том, каково же это давать советы президенту США и влиять на принимаемые им решения, он поделился с журналистами газеты Expressen.

Иногда Филипсон приезжает к своим родственникам на родину, в Швецию. Но именно в Соединенных Штатах он заработал репутацию, сделал карьеру и стал настолько уважаемым экономистом, что вошел в Совет экономических консультантов Белого дома после того, как Трамп победил на выборах в 2016 году.

«Я реально устал, это была довольно изнурительная работа», — без обиняков отмечает экс-советник.

По словам Филипсона, большая часть его работы заключалась во встречах с Дональдом Трампом. Забавно, но, отвечая на вопросы журналистов, он прибегает к английскому языку, потому что «когда дело доходит до разговоров о работе, на шведском мне сложно».

»Вы готовитесь к встрече с президентом, убеждаетесь, что к этим встречам действительно готовы. А это требует времени. Эти встречи часто длятся час, и вам нужно точно знать, что происходит и какие проблемы могут возникнуть. Иногда все идет в рабочем темпе, — у нас тогда были встречи по торговым вопросам каждую неделю, — а иногда что-то появляется буквально из ниоткуда. И тогда надо выходить из ситуации, надо быть к этому готовым», — поделился Филипсон.

Иногда Филипсону приходилось встречаться с Трампом ежедневно в компании трех-четырех человек.

«Президент любил, чтобы все в комнате высказывали свое мнение. Как в зале суда, где участвуют разные стороны, представляют аргументы, а затем судья или присяжные принимают решения, беря их во внимание. Я примерно так на это смотрел. Конкуренция всегда идет на пользу заказчику, а в этом случае заказчиком был сам президент», — отметил Филипсон.