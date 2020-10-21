Кабул, , 10:03 — REGNUM Представители экономического отдела посольства Индонезии в Кабуле приняли участие во встрече с афганскими бизнесменами, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

На встрече обсуждались вопросы улучшения сети торгово-экономического сотрудничества между бизнесменами двух стран, которая стала более сильной после визита президента Ашрафа Гани в Индонезию в 2017 году и ответного визита президента Джоко Видодо в 2018 году, а также визита Торгово-промышленной палаты Индонезии в Кабул в 2019 году.

На встрече также обсуждались планы по формированию Рабочей группы по расширению торгового сотрудничества между Индонезией и Афганистаном.

В Афганистане высоко ценят Индонезию как страну с мусульманским большинством и надеются, что всё больше и больше молодых людей в стране смогут продолжить свое высшее образование в Индонезии, в то же время укрепляя отношения между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Япония договорились о тесном сотрудничестве по проблеме Южно-Китайского моря.

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