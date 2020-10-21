Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Материалы интимного характера с участием несовершеннолетних девочек были обнаружены на ноутбуке сына кандидата от Демократической партии США в президенты Джо Байдена Хантера, заявил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, сообщает 20 октября Washington Examiner.

На компьютере сына Байдена была обнаружена переписка Хантера с его отцом Джозефом, в котором оба обсуждали сделанные против Хантера обвинения в «приемлемом сексуальном поведении» в отношении неназванной 14-летней девочки. Якобы Хантер Байден общался с ней посредством видеочатов абсолютно голым.

«Это подтверждается большим числом фотографий несовершеннолетних девочек», — подчеркнул Джулиани в интервью телеканалу Newsmax.

По словам Джулиани, который в настоящее время является личным адвокатом президента США Дональда Трампа, эти материалы были переданы им в полицию штата Делавэр.

Напомним, в распоряжении американских СМИ оказались материалы, якобы взятые из сданного в ремонт ноутбука сына Джо Байдена Хантера. Из них следует, в частности, что Байден имел контакты с украинскими бизнесменами, которые он отрицает.

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