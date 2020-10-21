Сеул, , 09:56 — REGNUM Глава Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Вон Ин Чхоль и министр обороны Австралии Ангус Кэмпбелл провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути развития военного сотрудничества и обмен кадрами. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

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Представители двух стран также обсудили ситуацию на Корейском полуострове, эпидемиологическую ситуацию в мире и регионе, а также принимаемый комплекс мер для борьбы с пандемией.

Министр обороны Австралии поздравил Вон Ин Чхоля со вступлением в должность, а также выразил надежду на развитие двустороннего сотрудничества во имя мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.