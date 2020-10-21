Киев, , 09:49 — REGNUM Украинская компания «Нафтогаз» поддерживает решение США о расширении санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили 20 октября на официальном сайте «Нафтогаза».

В пресс-службе компании напомнили, что США будут применять санкции к компаниям, которые способствуют расширению возможностей российского трубоукладчика «Академик Черский», а также любого другого российского судна-трубоукладчика.

«Нафтогаз» и дальше будет тесно сотрудничать со своими партнёрами в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине и других регионах, чтобы не допустить завершения строительства «Северного потока — 2». Общие усилия — основа коллективной безопасности трансатлантического сообщества», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно о том, что польская энергетическая компания PGNiG начнёт в 2021 году разведку газа на Украине. По мнению экспертов, украинские власти могут передать Польше часть месторождений газа.

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