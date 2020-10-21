Ла-Пас, , 09:44 — REGNUM Покинувший Боливию экс-президент Эво Моралес не сможет вернуться на свою последнюю должность, поскольку его усилия нужны во главе партии «Движение к социализму». Об этом в интервью изданию Cadena A Red Nacional заявил новоизбранный президент Боливии Луис Арсе.

Он также отметил, что кабинет министров будет состоять из новых лиц, а также из молодых людей. Помимо этого, президент намерен пообщаться с членами «Движения к социализму», состоявшими в предыдущих созывах правительства, и учесть их опыт, идеи и пожелания.

Арсе подчеркнул, что Боливия открыта для всех стран, но лишь на основе уважения к суверенитету, а также посетовал на ухудшение отношений с Аргентиной, Кубой, Венесуэлой и рядом других государств.