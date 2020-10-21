Ташкент, 21 октября 2020, 09:42 — REGNUM Членами Сената Узбекистана утверждены лидер партии «Адолат» Нариман Умаров и председатель комитета по вопросам экологии и окружающей среды Борий Алиханов, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
Указ о назначении сенаторов подписал президент республики Шавкат Мирзиёев 20 октября 2020 года. Из списка депутатов Законодательной палаты Олий Мажилиса (парламента) исключены Борий Алиханов и Нариман Умаров.
Отметим, 21 октября заместителем председателя Сената Узбекистана избран Мурат Камалов, который является председателем Жокаргу Кенеса (парламента) Каракалпакстана.
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