Москва, , 09:41 — REGNUM «Оптимизация» армии может негативно сказаться на обороноспособности страны, а также на ее способности конкурировать с мировыми державами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Не берусь утверждать, что сама по себе идея сокращения затрат на нужды ВС не имеет права на жизнь. Например, почему бы на самом деле не пересмотреть соотношение начальников и подчиненных. Изобилие генеральских должностей безопасность страны не укрепляет. Однако все прочие варианты экономии на армии, предложенные Минфином, вызывают недоумение и возмущение», — отметил Миронов.

Парламентарий негативно относится и к предлагаемому Минфином отказу от ежегодной индексации военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции, а также увеличению срока выслуги, необходимого для ее начисления.

«Военные пенсии в существующем ныне виде — краеугольный камень социальной защиты военнослужащих и немаловажная составная часть престижа военной профессии. Трогать этот камень нельзя ни в коем случае. Те, кто уже служат, почувствуют себя обманутыми, а те, кто готовятся связать свою судьбу с армией или флотом, крепко задумаются», — рассуждает парламентарий.

Кроме того, Миронов категорически против планируемого перевода на гражданскую службу военнослужащих, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач.

В целом депутат считает, что даже люди с заскорузлым бухгалтерским мышлением, бесконечно далекие от армейских проблем обязаны были сознавать разрушительный характер предлагаемых мер.

«Не хочу фантазировать по поводу мотивов, двигавших сотрудниками Минфина при подготовке этого прожекта. Хотелось бы услышать от главы ведомства Антона Германовича Силуанова: чем он руководствовался, подписывая соответствующий документ», — заключил Миронов.

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