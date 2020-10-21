Джакарта, , 09:39 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо приветствовал перемещение и расширение инвестиций японских компаний в Индонезию, сообщает Antara.

«Я приветствую перемещение и расширение инвестиций японских компаний в Индонезию, таких как Denso, Sagami, Panasonic, Mitshubisi Chemical и Toyota», — заявил президент Индонезии.

Стороны также обсудили партнерство Индонезии и Японии в укреплении многостороннего сотрудничества.

Президент Индонезии подчеркнул важность духа сотрудничества, особенно в условиях усиления соперничества, которое все более обостряется между великими державами.

«Дух всеохватывающего сотрудничества необходимо продвигать, что отражено в перспективах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в отношении Индо-Тихоокеанского региона», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиии премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга обсудили сотрудничество в экономической сфере.

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