Варшава, , 09:23 — REGNUM Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 20 октября в Варшаве провела встречу с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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Так, в рамках встречи стороны обсудили вопрос приема белорусов, переехавших в Польшу в связи с политическим кризисом. Тихановская представила польскому дипломату список рекомендаций о том, как улучшить процедуру получения гуманитарных виз, а также получения права работать на территории Польши.

Также были подняты вопросы реабилитации белорусов в Польше, которые ранее получили травмы или арест в связи с участием в акциях протеста.

Кроме того, Тихановская попросила встретиться с её советником по экономике Алесем Алехновичем, чтобы обсудить пакет «экономических реформ» для Белоруссии в случае прихода к власти оппозиции.

Моравецкий, в свою очередь, выразил солидарность с протестующими, а также готовность пойти навстречу. В частности, премьер отметил, что Польша готова отказаться от ограничений права на трудоустройства для белорусов, обладающих гуманитарными визами.