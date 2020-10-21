Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Фотографии несовершеннолетних девочек хранил на своём ноутбуке Хантер Байден, сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом заявил адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани в эфире телеканала Newsmax TV.

Адвокат рассказал о переписке 50-летнего Хантера Байдена с отцом. Из сообщений следует, что вдова брата Байдена-младшего Хэлли жаловалась на его общение с некой девочкой по видеосвязи. При этом мужчина якобы был обнажён.

Кроме того, на ноутбуке нашли «многочисленные фотографии несовершеннолетних девочек», добавил Джулиани. Эти материалы он переслал полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее данные из ноутбука Хантера Байдена попали в ФБР. Информацию с жёсткого диска спецслужбе передал человек, которому Байден-младший оставил компьютер для ремонта.

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