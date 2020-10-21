Варшава, , 09:10 — REGNUM 20 октября в Варшаве встретились и провели переговоры министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и посол Германии в Польше Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Главными темами переговоров стали политические и экономические вопросы, а также историческая память.

В экономической сфере стороны затронули углубление сотрудничества между субъектами хозяйства в рамках Веймарского треугольника, в который входят Германия, Польша и Франция. Стороны отметили сохранение высокого уровня товарооборота между странами, а также наметили его дальнейшее наращивание.

В политических вопросах дипломаты подчеркнули необходимость «поддерживать диалог на всех уровнях в духе плюрализма». Также стороны обсудили ситуацию в Белоруссии.

Рау и Фрейтаг фон Лорингхофен также затронули тему возведения памятника польским жертвам во Второй мировой войне в Берлине. Глава МИД Польши напомнил, что на прошлой неделе встречался в столице Германии с немецким коллегой — министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Тогда стороны договорились, что памятник должен появиться уже в течение нескольких недель.