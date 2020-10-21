Джакарта, , 09:09 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга обсудили сотрудничество в экономической сфере, сообщает Kompas.

Во время визита премьер-министра Японии в Индонезию Джоко Видодо попросил Ёсихидэ Суга обратить внимание на препятствия на пути получения разрешений на импорт индонезийской продукции.

«Я попросил Японию обратить внимание на проблему с разрешениями на импорт сельскохозяйственных продуктов, товаров лесного хозяйства и рыбной продукции из Индонезии», — заявил президент Индонезии.

Джоко Видодо также приветствовал перемещение и расширение инвестиций японских компаний в Индонезию.

Премьер-министр Японии не ответил напрямую на просьбу главы Индонезии о разрешениях на импорт. Он только подчеркнул, что Япония готова и дальше сотрудничать с Индонезией, особенно в области развития инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японииподчеркнул, что полностью поддерживает концепцию «Перспективы АСЕАН для Индо-Тихоокеанского региона».

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