Москва, , 09:17 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров и министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко обсудили реализацию в республике национального проекта «Здравоохранение». Об этом 21 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, рабочая встреча главы региона с министром здравоохранения состоялась 20 октября в Москве. На ней также рассмотрели вопросы строительства в Башкирии нового инфекционного центра, а также модернизацию первичного звена медико-санитарной помощи.

Отмечается, что Михаила Мурашко поддержал инициативу Радия Хабирова по возведения нового центра в Стерлитамаке. Глава региона пригласил его на церемонию открытия этой инфекционной больницы.

Сообщается, что на реализацию в Башкирии национального проекта «Здравоохранение» в текущем году было предусмотрено 5,6 млрд рублей, в том числе из средств федерального бюджета — 4,1 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2019 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что инфекционный госпиталь в Стерлитамаке планируют построить к 15 декабря текущего года. В нем оборудуют акушерско-гинекологический блок, приемно-диагностическое и операционное отделения, бактериологическую лабораторию, а также общежитие на 40 мест.

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