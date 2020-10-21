Нур-Султан, , 08:49 — REGNUM Действующий состав Мажилиса Казахстана продолжит свою работу до формирования нового парламента. Об этом заявил спикер нижней палаты Нурлан Нигматулин 21 октября на пленарном заседании Мажилиса.

Он выразил уверенность, что предстоящие выборы будут способствовать общественному диалогу и партнерству, а также дадут импульс развитию многопартийной демократии в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении очередных выборов в Мажилис 10 января 2021 года.

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