Махачкала, , 08:48 — REGNUM Врио главы Дагестана Сергей Меликов намерен лично заниматься кадровыми вопросами, но принимать «драконовских» мер по увольнению с занимаемых должностей не планирует. Об этом он заявил накануне, 20 октября, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, обращаясь к членам правительства и главам городов и районов республики.

«Давайте я как-то кадровыми вопросами буду заниматься сам. Если мне понадобится чья-то консультация или рекомендация, уверяю, я к вам обращусь. <…> Никаких «драконовских» мер я не предпринимаю, никого я от должностей не освобождаю. Работаем тем составом, который у нас есть», — цитирует Меликова ТАСС.

Врио главы региона также отметил, что президент России Владимир Путин дал высокую оценку не только бывшему главе республики Владимиру Васильеву, но и всему составу руководителей, которые с ним работали, включая глав муниципалитетов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Владимир Путин принял досрочную отставку главы Дагестана Владимира Васильева, руководившего регионом с октября 2017 года, и сделал его своим советником. Врио главы республики был назначен Сергей Меликов, занимавший на тот момент пост члена Совета Федерации от Ставропольского края.

После прибытия из Москвы в Махачкалу 6 октября Меликов заявил, что не планирует проводить резких изменений во властных структурах республики. Он отметил, что все будет зависеть от того, насколько профессиональные качества должностных лиц соответствуют занимаемым ими должностям и насколько выполняются стоящие перед ними задачи.