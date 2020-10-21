Джакарта, , 08:27 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга подчеркнул, что полностью поддерживает концепцию «Перспективы АСЕАН для Индо-Тихоокеанского региона», которая была предложена Индонезией, сообщает Antara.

Премьер-министр заявил, что у Японии есть фундаментальное сходство с видением свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Ёсихидэ Суга добавил, что, исходя из этого, Япония будет сотрудничать с Индонезией в преддверии соответствующего саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится в ноябре 2020 года.

«На встрече с президентом Джоко Видодо я подчеркнул решимость Японии инициировать усилия по содействию миру и процветанию в регионе, упомянув, что АСЕАН играет важную роль в реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — добавил Ёсихидэ Суга.

Япония и Индонезия, которые являются морскими странами, а также стратегическими партнерами, будут поощрять дальнейшее сотрудничество, включая усилия по преодолению вспышки COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Япония договорились о тесном сотрудничестве по проблеме Южно-Китайского моря.

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