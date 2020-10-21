Сеул, , 08:24 — REGNUM 20 октября глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва провела видеоконференцию с коллегой из Дании Йеппе Кофодом, с которым обсудила пути развития двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В рамках видеовстречи южнокорейский дипломат высоко оценила сотрудничество Южной Кореи и Дании в сфере окружающей среды в рамках двустороннего альянса «зеленого роста», а также обратилась к коллеге с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО) и оказать поддержку в проведении саммита партнёрства ради «зеленого развития» и глобальных целей до 2030 года (P4G), который пройдёт в 2021 году в Сеуле.

В свою очередь, Йеппе Кофорд высоко оценил опыт и знания Ю Мён Хи в торговых вопросах, а также отметил, что Копенгаген окажет поддержку Сеулу для успешного проведения саммита P4G.