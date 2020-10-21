Киев, , 08:18 — REGNUM Достижение мира в Донбассе возможно. Для этого украинские власти должны принять пакет законов о «реинтеграции» «оккупированных» территорий. Об этом в эфире телеканала «Украина-24» заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.

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Он отметил, что вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным и включает в себя четыре ключевых этапа «возвращения оккупированных территорий».

«Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения тех территорий, которые неподконтрольны [Киеву], в систему украинской власти», — подчеркнул Кравчук.

Первым условием достижения мира является прекращение войны, заявил глава украинской делегации. Следующий этап — проведение выборов на подконтрольных Украине территориях. Ещё два ключевых момента реинтеграции — формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях, а также принятие пакета законов экономического характера, в том числе законов, которые создают предусловия для инвестиций и бизнеса.

«Я не знаю, сколько будет тех законов», — добавил Кравчук.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодного послания народу страны заявил, что Украина строит на захваченных ею территориях «новый Донбасс» — «современный, безопасный, зажиточный». Глава государства отметил, что региону необходимо предоставить налоговые и таможенные преференции, чтобы сделать его «успешным».

В свою очередь, в ДНР подчеркнули, что если Украина не будет выполнять Минские соглашения в том виде, в котором они существуют, и выйдет из одобренного Советом Безопасности ООН мирного процесса, или решит заключать с кем-то любые иные соглашения, республики Донбасса «пойдут своим путём в соответствии со своей внутренней повесткой».