Тбилиси, , 08:23 — REGNUM Лидер партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе, выступая перед избирателями в городе Сачхере, пообещал изменить страну. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Лидер ЕНД раскритиковал период с 2012 по 2020 год, когда к власти пришла партия «Грузинская мечта». По мнению Вашадзе, в стране якобы власть стала «коррумпированной», а здравоохранение и образование — «неадекватными». Он заявил, что все сделанное членами «Грузинской мечты» придется исправлять.

«Они украли у нас восемь лет, они украли восемь лет у наших детей, они украли восемь лет у Грузии. Чтобы это компенсировать, нам придется работать ужасными темпами, и мы обязательно это сделаем, — сказал политик. — Мы выиграем эти выборы, и за четыре года вы действительно не узнаете Грузию».

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. Партия, которая победит на выборах, сможет назначать премьер-министра. В ЕНД заявили, что их кандидат — экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

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