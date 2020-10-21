Бужумбура, , 08:21 — REGNUM Министры иностранных дел Бурунди и Руанды провели переговоры на границе двух стран спустя несколько лет «дипломатической напряженности и встречных обвинений». Об этом сообщает BBC Great Lakes.

Это первая встреча политиков двух стран на высоком уровне за последние пять лет.

Глава МИД Бурунди Альберт Шингиро и его коллега из Руанды Винсент Бирута передали друг другу письменные послания от имени правительства своей страны, сообщили репортёры.

Оба министра обсудили существующие разногласия между странами и настаивали на «общей необходимости нормализации отношений», говорится в письмах.

Обе стороны договорились провести еще одни переговоры позднее.

С 2015 года Бурунди обвиняет Руанду в причастности к неудавшейся попытке государственного переворота и укрывательстве его организаторов, в то время как Руанда обвиняет Бурунди в поддержке повстанцев, осуществлявших нападения на территории Руанду. С тех пор политические отношения, торговля и трансграничная деятельность практически заморожены, что сказывается на жизни сотен тысяч граждан.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2020 года начальники военной разведки Руанды и Бурунди также встретились на границе двух стран после нескольких столкновений вооруженных сил.

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