Джакарта, , 08:01 — REGNUM Индонезия и Япония договорились о тесном сотрудничестве по проблеме Южно-Китайского моря, сообщает CNN Indonesia.

«Что касается региональных вопросов, включая Северную Корею и Южно-Китайское море, Япония и Индонезия будут тесно сотрудничать», — заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во время визита в Индонезию.

Премьер-министр Японии также попросил Индонезию о сотрудничестве, чтобы вопрос о похищении граждан Японии Северной Кореей мог быть немедленно решен.

Ёсихидэ Суга подчеркнул, что Индонезия и Япония продолжит сотрудничество и объединит усилия для установления мира в регионе.

«Япония будет сотрудничать с Индонезией во имя мира и благополучия в регионе на основе стратегического партнерства между странами, которое укрепится в результате визита в Индонезию», — отметил премьер-министр Японии.

Напомним, исторические претензии Китая в Южно-Китайском море противоречат суверенной территории ряда стран Юго-Восточной Азии, таких как Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней. Индонезия никогда не позиционировала себя стороной конфликта. Однако в последнее время деятельность Пекина возле острова Натуна всё больше беспокоит Джакарту.

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