21 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Задача Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию – вернуть конфликтующие стороны за стол переговоров, чтобы заключить новое перемирие путем взаимных уступок. Заявления французского сенатора Буайе о необходимости признания независимости Нагорного Карабаха, скорее всего, будет аргументом в информационной войне. До конкретных действий в Европе еще далеко.

Станислав Тарасов, , 06:29 — REGNUM



Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Французский сенатор Валери Буайе сделала заявление, в котором сообщила, что уже на этой неделе она внесет в верхнюю палату проект документа о признании Нагорного Карабаха. В своем блоге сенатор написала: «Противостоять наступлению Азербайджана в Нагорном Карабахе означает также противостоять распространению турецкого ислама по Европе. На этой неделе я внесу в Сенат текст, чтобы признать Нагорный Карабах и осудить действия Турции и Азербайджана».

Пресс-служба Фонда армянских национальных интересов во Франции несколько дополняет эту информацию. Указывается, что тексте готовящейся резолюции подчеркивается во-первых, «необходимость скорейшего и окончательного урегулирования проблемы, которое гарантирует безопасность гражданского населения». Во-вторых, то, что «Национальное Собрание настаивает на необходимости скорейшего и окончательного урегулирования проблемы в границах, которые будут определены в ходе многосторонних переговоров с участием властей Нагорного Карабаха». Наконец, содержится призыв к правительству Франции «незамедлительно признать Республику Арцах и установить дипломатические отношения с ее властями». Кстати, эту резолюцию поддержала и мэр Парижа Анна Идальго. Ранее министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Масис Маилян встречался с аккредитованными в Армении дипломатами иностранных государств и призвал их признать независимость НКР.

Факт во всех отношениях примечательный. Впервые за последние 30 лет резолюция с признанием независимости Нагорного Карабаха будет обсуждаться в парламенте великой державы, постоянного члена Совета Безопасности ООН, что политически укрепляет эту идею. Напомним также, что появилось заявление 173 политических деятелей Франции, опубликованное в еженедельник Le Journal du Dimanche, в котором говорится, что «Азербайджан начал войну против армян в Нагорном Карабахе», а «Турция яростно подпитывает конфликт воинственными заявлениями в поддержку азербайджанцев», и содержится призыв отказаться от нейтралитета в конфликте в Нагорном Карабахе. Однако Париж, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, должен придерживаться равноудаленной позиции. Отход от этой позиции разрушает МГ ОБСЕ.

Но все меняется. Буайе выступила с заявлением после того, как госсекретарь США Майк Помпео отметил, что «уверен в том, что армяне могут защитить самих себя». С формальной точки зрения в данном случае речь идет об армянах Нагорного Карабаха. Конечно, можно утверждать, что заявления Вашингтона и действия Парижа осуществляются в результате сильного влияния армянских диаспор. Но преувеличивать этот фактор не стоит. Скорее всего, Париж, которому не удалось продвинуть резолюцию о санкциях против Турции из-за ситуации в Восточном Средиземноморье через структуры ЕС, решил ударить по Азербайджану, как прежде всего союзнику Турции. Интрига тут в том, что нет ответа на вопрос, пытается ли Франция угрозам признать независимость Нагорного Карабах остановить военные действия в зоне конфликта и усадить конфликтующие стороны за стол переговоров или она провоцирует Баку на продолжение войны и бросает камень в сторону Турции.

Поэтому появление такой инициативы от французского сенатора — ход в чем-то естественный, но не закономерный, потому что Парижу еще придется объясняться с Москвой и Вашингтоном по поводу продолжения совместной работы в Минской группе. Может быть, Франция намерена дальше позиционировать себя в качестве главного или ведущего модератора мирных процессов на Большом Ближнем Востоке. Возможно, не случайно пошли разговоры о возможности встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Николой Пашиняном. На сей раз, правда, процесс перемирия будет очень сложным. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что «Ереван будет готов признать независимость Нагорного Карабаха, если станет понятно, что Баку в решении этой проблемы не будет идти путем диалога». В противном случае, по его словам, нынешняя карабахская война «станет другой войной, такой как в Сирии, но уже намного более трагичной и масштабной».

Саркисян напомнил, что Верховный совет Республики Армения проголосовал за признание Нагорно-Карабахской республики, когда этот вопрос был поднят на референдуме незадолго до распада СССР, однако затем признание было приостановлено. «Логика была простая. В 1994-м подписали перемирие и начался минский процесс. Армянская сторона объявила: «Чтобы не усложнять процесс, мы приостанавливаем признание Нагорного Карабаха, будем разговаривать и в конечном итоге договоримся о конечном статусе Нагорного Карабаха», — уточнил президент. Однако что-то нам подсказывает, что вмешиваться в конфликт, разворачивающийся вдали от центра Европы, большинство государств не станет.

Пока же Москва высказывает готовность разместить своих миротворцев в Карабахе с согласия Баку и Еревана. Запад занимает по этому вопросу сдержанную позицию. Стоит задача вернуть конфликтующие стороны за стол переговоров, чтобы заключить новое перемирие путем взаимных уступок. Заявления французского сенатора здесь видятся, скорее, элементом информационной войны. До реальных действий в Европе еще далеко и вряд ли стоит ожидать больших сущностных изменений в Закавказья.