Вашингтон, , 06:27 — REGNUM Пожелание Ирану быть сильным государством, но не владеющим ядерным оружием, высказал президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, передает телеканал Fox News.

По словам главы Белого дома, ВВП Ирана резко сократился на 27% из-за американских санкций, что, как он отметил, ему не по душе.

Дональд Трамп «Я не хочу этого. Я желаю им благополучия, но они не могут иметь ядерное оружие. Я хочу, чтобы они были сильной, великой страной… Первым моим звонком будет разговор с Ираном, после того, как мы победим, и будет сделка».

Президент вновь подчеркнул, что в случае его победы на президентских выборах Иран станет первой страной, куда он сделает телефонный звонок для подписания сделки с иранскими властями.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Дональд Трамп заявил, что несколько стран, включая Венесуэлу и Иран, мечтают вступить в переговоры с руководством США и договориться.

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