Вашингтон, 21 октября 2020, 06:27 — REGNUM Пожелание Ирану быть сильным государством, но не владеющим ядерным оружием, высказал президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, передает телеканал Fox News.
По словам главы Белого дома, ВВП Ирана резко сократился на 27% из-за американских санкций, что, как он отметил, ему не по душе.
Президент вновь подчеркнул, что в случае его победы на президентских выборах Иран станет первой страной, куда он сделает телефонный звонок для подписания сделки с иранскими властями.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Дональд Трамп заявил, что несколько стран, включая Венесуэлу и Иран, мечтают вступить в переговоры с руководством США и договориться.
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