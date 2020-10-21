Новосибирск, , 06:14 — REGNUM В горсовете Новосибирска отменено запланированное на сегодня, 21 октября, заседание комиссии по городскому хозяйству. Причина — отсутствие кворума из-за болезни парламентариев. Об этом сообщила депутат Наталья Пинус.

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"Завтра не будет комиссии по горхозяйству в Совете депутатов. Нет кворума. Депутаты болеют», — написала Пинус на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным источников «Тайги.инфо», у некоторых депутатов подозрение на заражение коронавирусом.