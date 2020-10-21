Токио, , 06:09 — REGNUM Бывшие японские жители южной части Курильских островов с 21 октября получают возможность осмотреть находящиеся там захоронения своих предков с борта специальных чартерных рейсов. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Такую возможность для граждан Японии предоставляет администрация северной японской префектуры Хоккайдо, которая планирует осуществить пять таких рейсов уже до 25 октября.

Отмечается, что самолёты, на борту которых во время полёта смогут находиться до 20 бывших жителей островов и членов их семей, будут перемещаться исключительно по воздушному пространству Японии и не станут залетать в «зону, которую Россия считает своей территорией».

Напомним, что в августе власти Японии до конца года приостановили все запланированные ранее безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью российских Курильских островов из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, для японских граждан — бывших жителей южных Курильских островов, лишившихся из-за коронавируса возможности посетить эти территории в рамках программы безвизовых обменов, могут быть организованы полёты к местам захоронения предков для их осмотра с борта самолёта.

Читайте также: Япония до конца года приостанавливает безвизовые обмены с Россией

Читайте ранее в этом сюжете: Японцы смогут увидеть могилы предков на южных Курилах с борта самолёта