Киев, , 05:56 — REGNUM Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Донецкая и Луганская Народные республики могут вернуться в состав Украины в порядке «реинтеграции». Об этом он заявил 20 октября в эфире телеканала «Украина 24».

Четыре этапа этой «реинтеграции», по словам Кравчука, должны включать: прекращение военных действий, проведение выборов в ДНР и ЛНР, формирование там исполнительной власти, а также принятие пакета экономических законов.

Глава делегации Киева отметил, что эти шаги должны сочетаться с принятием пакета законопроектов на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские власти планируют создать в Донбассе свободную экономическую зону, которая будет способствовать организации особой жизни и особого местного самоуправления.

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