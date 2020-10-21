Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Предложенная президентом США Дональдом Трампом на должность члена Верховного суда кандидатура судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт поддерживается большинством граждан США. Это следует из опубликованных 20 октября данных социологической службы Gallup.

По результатам опроса общественного мнения, который проводился службой с 30 сентября по 15 октября 2020 года, кандидатуру Барретт одобряет 51% респондентов. Против президентской кандидатуры высказались 46%.

Напомним, что 20 октября лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил, что 26 октября в палате пройдёт голосование по кандидатуре Барретт на должность члена Верховного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 26 сентября объявил Эми Кони Баррет своим кандидатом в члены Верховного суда США.

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