Токио, , 04:52 — REGNUM В Токио с 20 октября возобновилась работа российского визового центра, ранее приостановленная из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте официального визового центра России в Японии.

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«С 20 октября 2020 года Российский визовый центр в Токио возобновляет работу и начинает приём заявлений на визы всех категорий без ограничений по целям поездки от граждан Японии и иностранных граждан, постоянно проживающих в Японии», — говорится в опубликованном заявлении.

Отмечается, что работа центра в настоящее время осуществляется только по предварительной записи.

Гражданам Японии напоминают, что въезд на территорию России для них возможен только прямым авиарейсом из Японии. При посадке на самолёт необходимо предоставление справки русском или на английском языке об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее, чем за три дня до прибытия на территорию России.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти приняли решение с 1 ноября возобновить регулярное воздушное сообщение с Японией, Сербией и Кубой.

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