Североморск, Мурманская область, , 04:52 — REGNUM Корабли арктической группировки Северного флота (СФ), возглавляемой заместителем командующего СФ вице-адмиралом Олегом Голубевым и выполнявшей задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого и Тихого океанов, 20 октября возвратились в Североморск. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

На борту большого десантного корабля (БПК) «Кондопога» командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев принял доклад об успешном выполнении североморцами поставленных задач

«Состоявшийся дальний поход стал очередным шагом на пути освоения российской Арктики и хорошей проверкой способности объединённого стратегического командования Северного флота обеспечить её безопасность», — сказал Моисеев.

Напомним, что девятый поход оказался самым длительным в истории Северного флота. Участвующие в нём корабли и суда вышли из Североморска 5 августа текущего года. За более чем 2,5 месяца они прошли более восьми тысяч морских миль по Севморпути до Берингова моря и обратно. В ходе похода экипажи кораблей и подразделения морской пехоты провели серию учений по обеспечению безопасности экономической деятельности России и разрешению кризисных ситуаций в арктическом регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, группировка боевых кораблей Северного флота завершает девятый морской поход в акватории Северного Ледовитого океана — самый длительный в истории флота.

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