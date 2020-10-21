Париж, , 04:14 — REGNUM Семь человек предстанут перед судом во Франции по делу об убийстве учителя радикальным исламистом, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в органах юстиции.

Источники сообщают, что в первых слушаниях перед судом предстанут семеро арестованных по этому делу. Среди них двое фигурантов дела, которых подозревают в передаче радикальному исламисту информации об учителе, трое соратников террориста, помогавших нападавшему купить оружие, отец радикала и местный исламский активист. При этом остальные задержанные ранее по этому делу уже находятся на свободе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во французской коммуне Пантен приняли решение закрыть на полгода мечеть, чтобы почтить память убитого учителя Самуэля Пати. При этом представители мечети публиковали на своих страницах в соцсетях видео, которое могло привести к совершению преступления.

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