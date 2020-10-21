Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 04:12 — REGNUM Сербский член президиума Боснии и Герцеговины и президент Республики Сербской Милорад Додик 20 октября в интервью боснийском телеканалу заявил, что в Республике Сербской не будет никаких мигрантских центров и лагерей для беженцев. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Додик также добавил, что у Республики Сербской нет никаких оснований менять политику в связи с этим вопросом, отметив, что мигранты, которые приезжают из Болгарии и Греции, не хотят слишком долго оставаться в Боснии и Герцеговине, они хотят в ЕС.

«Этот вопрос должен решать Европейский союз», — подчеркнул Додик.