Загреб, 21 октября 2020, 04:06 — REGNUM На встрече министра иностранных дел Буяра Османи с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом в Загребе 20 октября было объявлено, что Загреб и Скопье ожидают, что Северная Македония начнет переговоры об интеграции с Европейским союзом к концу года. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Грлич-Радман подчеркнул, что Хорватия «высоко ценит усилия Северной Македонии по проведению реформ». Он указал, что эта страна «проявила политическое мужество», что привело её к членству в альянсе НАТО и получению возможности начать переговоры о вступлении в ЕС.