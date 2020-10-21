Загреб, , 04:06 — REGNUM На встрече министра иностранных дел Буяра Османи с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом в Загребе 20 октября было объявлено, что Загреб и Скопье ожидают, что Северная Македония начнет переговоры об интеграции с Европейским союзом к концу года. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Грлич-Радман подчеркнул, что Хорватия «высоко ценит усилия Северной Македонии по проведению реформ». Он указал, что эта страна «проявила политическое мужество», что привело её к членству в альянсе НАТО и получению возможности начать переговоры о вступлении в ЕС.

«Хорватия глубоко с удовольствием вспоминает процесс евроинтеграции Северной Македонии. Все началось на хорватском самите в 2000 году и закончилось на саммите в Хорватии 2020 года»,-сказал Османи после встречи .

«Мы ожидаем продолжения тесного сотрудничества в ходе дальнейшего процесса присоединения Северной Македонии к ЕС», — добавил министр иностранных дел Северной Македонии, который вступил в эту должность в конце августа и, таким образом, стал первым этническим албанцем на этой должности.