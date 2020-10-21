Загреб, , 04:05 — REGNUM Посол Хорватии в Сербии Хидаджет Бишчевич заявил в интервью хорватскому телеканалу 20 октября, что получил обещания сербских властей о том, что представители хорватского сообщества будут участвовать в работе правительства, провинциальных и местных органов власти. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Мы получили такие обещания в том смысле, что эта процедура напрямую связана не с формированием правительства, а скорее с возможностью назначения хорватского представителя», — подчеркнул Бишчевич. Он не указал подробностей, касающихся позиций и министерств, о которых шла речь.

Бишчевич также подтвердил, что в центре Белграда будет открыт хорватский клуб, под который сербское руководство уже выделило помещение. Клуб будет использоваться для проведения концертов, выставок, лекций и других мероприятий, связанных с жизнью и деятельностью около 2000 граждан хорватской национальности, проживающих в сербской столице.

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