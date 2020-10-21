Атланта, США, , 03:27 — REGNUM Россия, вероятно, готовится возобновить испытания своей крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник», сообщил 20 октября телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs.

По информации телеканала, подготовительные работы к испытаниям начались на ранее демонтированном полигоне в районе населенного пункта Паньково (Новая Земля).

«Виден высокий уровень активности на участке, известном как Паньково, который ранее использовался Россией для испытаний своей крылатой ракеты «Буревестник», — прокомментировали полученные изображения эксперты Майкл Дуйтсман и Джеффри Льюис из Миддлберийского института международных исследований.

Отмечается также, что информацию о возможной подготовке испытаний в России подтвердили «официальные лица Соединённых Штатов».

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«Буревестник» — перспективная российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Впервые о создании этой ракеты сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

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